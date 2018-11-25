شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يرحب بالجلسة العامة بمجموعه من "برلمان الشباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعدد من الشباب المشاركين فى برلمان الشباب الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة، وذلك خلال حضورهم الجلسة العامة الصباحية للبرلمان المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

ويأتى استضافة مجلس النواب، مجموعه من "برلمان الشباب" فى إطار حرص المجلس النيابى على إطلاع الشباب على الممارسة الديمقراطية داخل البرلمان.

جدير بالذكر أن الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم مخصصة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وفى مقدمتها أخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين وتشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ومن المتوقع، أن ينظر المجلس 3 مشروعات قوانين جديدة، ممثلة فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الـدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

وتشمل التقارير الخاصة بالتشريعات التى من المتوقع أن ينظرها مجلس النواب، اليوم، تقرير لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة الـمحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مقدم مِن النائب حمدى السيسى و(59) نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم(57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر.