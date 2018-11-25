شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس دفاع النواب: 120 ألف شهيد مصرn سالت دمائهم من أجل القضايا الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مصر شهدت منذ بداية تاريخها انتفاضات متعددة وقدمت العديد من الشهداء من أبنائها المخلصين خلال التصدى لكافة ما واجهته مصر من تحديات، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تفخر أنها قدمت فى معاركها من أجل القضايا الوطنية والأمة العربية نحو 120 ألف شهيد سالت دمائهم لتحرير سيناء ومن أجل استعداد كرامة الشعب المصرى وأيضا الوطن العربى.

ووجه عامر، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، التحية إلى الشهيد العميد ساطع النعمانى نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور السابق، قائلاً: هناك من يقدم الروح والدم إيمانا منه بكرامة هذا الوطن.

من جانبه قال النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، إن تضحيات أبطالنا من الشرطة والجيش هى العمود الفقرى التى حمت الدولة المصرية حتى اكتمال مؤسساتها وعاشت مصر وتحيا فى عزة وكرامة، موجهاً التحية إلى الشهيد ساطع النعمانى.