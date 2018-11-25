شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى وفدى يتقدم بطلب إحاطة حول تضرر 2000 عضو بنادى بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد خليفة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالمحلة الكبرى، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ورئيس اللجنة الأولومبية، حول تضرر نحو 2000 عضو بنادى بلدية المحلة مما وصفه بـ"تعنت" مجلس إدارة النادى بعدم تجديد عضويتهم.

وقال خليفة، فى طلب الإحاطة المقدم منه، إن إدارة النادى ترفض تجديد العضويات لـ2000 عضو بدعوى اختلاس الموظف المسئول بالنادى.

وأضاف عضو مجلس النواب عن المحلة الكبرى، أنه لم يقدم أى مسئول على توضيح أسباب منع الـ2000 عضو بالنادى من تجديد عضويتهم مع فتح باب تجديد الاشتراك السنوى للعضويات بالنادى وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر 2018 حتى 28 أكتوبر 2018 سوى تصريحات لهم أن هناك اختلاس بالمال العام.