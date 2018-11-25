مفاجئة "غير متوقعة" من محمد بن سلمان قبل مغادرة الإمارات (فيديو)

سبوتنيك

فاجأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجميع في الإمارات، قبل ساعات من مغادرة أبو ظبي والتوجه إلى دولة البحرين.

وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس السبت، مقطع فيديو يظهر ولي العهد السعودي، متجولا في أحد المراكز التجارية، بالإمارات.

ويظهر مقطع الفيديو تزاحم شبان على الأمير محمد بن سلمان، خلال وجوده في المركز التجاري، ويطلبون التقاط صور سلفي معه، وظهر في الفيديو الفنان المصري محمد كريم وهو يطلب من ولي العهد السعودي التقاط صورة "سيلفي" معه.

​وبدأ ولي العهد السعودي الخميس الماضي، جولته الخارجية، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي والتقى ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن المقرر أن تشمل عددا من الدول الإقليمية والعربية، كما أنه سيحضر قمة العشرين، والتي ستعقد في بوينس آيرس بالأرجنتين.