قبل زيارة ولي العهد... الخارجية السعودية تتحدث عن التدخل

سبوتنيك

تحدثت وزارة الخارجية السعودية عن نتائج الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين ونسبة المشاركة العالية للناخبين فيها، تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

واعتبر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن نتائج الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين ونسبة المشاركة العالية للناخبين فيها، بمثابة الرفض القاطع من الشعب البحريني للتدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

وقال الجبير، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن نسبة المشاركة التي وصفت بالأعلى في تاريخ البلاد تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على وحدة الشعب البحريني وثقته بقيادته.

​وكانت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، نقلت عن الديوان الملكي، أن الأمير محمد بن سلمان سيزور البلاد اليوم الأحد، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، مؤكدة أن "العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة سيكون في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي".