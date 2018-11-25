كيف تعتزم الحكومة قصر الدعم النقدي على طفلين بداية من يناير 2019؟

كتبت- ياسمين سليم:

كشفت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، لمصراوي، عن طريقة تنفيذ قرار اقتصار الدعم النقدي للأسر الفقيرة على طفلين بداية من يناير المقبل.

وقالت نيفين، لمصراوي، إن كل الأسر التي ستدخل في منظومة معاشات الدعم النقدي عن طريق برنامج تكافل أو الضمان الاجتماعي، بداية من يناير المقبل، سيقتصر الدعم على طفلين فقط وليس ثلاثة.

وأضافت أن الأسر التي تحصل حاليًا على دعم لـ 3 أطفال لن يتم المساس بها، وأن القرار يقتصر فقط على الأسر التي ستدخل حديثًا.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير...