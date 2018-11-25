لافروف: لا نستبعد أن تلجأ القوى الأميركية الداخلية باستفزازات جديدة ضد موسكو

لفتت وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ إلى "أننا لا نستبعد أن تلجأ القوى الأميركية الداخلية باستفزازات جديدة ضد موسكو"، مشيرةً إلى أن "على روسيا والولايات المتحدة البدء في عدم تسييس العمل في مكافحة الإرهاب والأمن السبراني".

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