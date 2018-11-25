نائب عربي بالكنيست اتهم عائلة نتانياهو بتوارث كراهية العرب

اتهم النائب العربي في ​الكنيست​ ​أحمد الطيبي​ عائلة رئيس وزراء ​إسرائيل​ ​بنيامين نتانياهو​ بتوارث الكراهية و​العنصرية​ ضد العرب، متوجها إلى نتانياهو الابن، قائلا: "عندما ولد جدك في ​بولندا​ أجدادي ولدوا هنا".

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