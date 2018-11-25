صحيفة أميركية: مجلس الشيوخ سيناقش مسألة فرض عقوبات على السعودية

كشفت صحيفة "ذي هيل" الاميركية أن "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تعتزم إجراء إحاطة لأعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع القادم بشأن فرض عقوبات على ​السعودية​ على خلفية مقتل الصحفي ​جمال خاشقجي​".

وأكد مصدر في مجلس الشيوخ للصحيفة أهمية الاجتماع المرتقب، قائلا: "سيكون مهما حقا، لست متأكدا من فرض العقوبات لكن القضية لم تنته بعد".

ونقلت "ذي هيل" عن مصدر آخر في ​الكونغرس​ قوله إن "عنوان الاجتماع هو الحرب في ​اليمن​، لكنه سيطرح أيضا مسألة دور السلطات السعودية في قتل خاشقجي الذي كان مقيما في ​الولايات المتحدة​ وإمكانية تمرير قانون العقوبات ضد ​الرياض​ ومنع بيع الأسلحة لها خلال آخر دورات الكونغرس للعام الحالي، فضلا عن احتمال مناقشة العلاقات الأميركية – الروسية".

ولفتت الصحيفة إلى أن "وزيري الخارجية ​مايك بومبيو​ والدفاع ​جيمس ماتيس​ سيعقدان جلسة إحاطة، لكنها لم تحدد تاريخا لها".