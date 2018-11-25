دان المتحدث باسم ​الخارجية الايرانية​ ​بهرام قاسمي​ بشدة الهجوم الكيميائي الأخير للجماعات الإرهابية على المناطق السكنية في ​مدينة حلب​، واصفاً هذا العمل بأنه "خبيث ولا إنساني، ويعود للدعم الفكري والسياسي والمالي والعسكري اللامحدود من قبل بعض الدول في المنطقة وخارجها لهذه ​الجماعات الإرهابية​ الآيلة الى الزوال".

شكرا لقرائتكم خبر عن قاسمي دان الهجوم الكيميائي على المناطق السكنية في مدينة حلب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .