توسك: الاتحاد الأوروبي عازم على الحفاظ على العلاقات مع بريطانيا بعد الخروج

أكد رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد توسك​ خلال مؤتمر صحفي عقب التصديق على خروجا ​بريطانيا​ من الاتحاد أن "التكتل عازم على الحفاظ على العلاقات مع بريطانيا بعد الخروج".

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