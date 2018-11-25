المتحدث بإسم حماس: ملتزمون باتفاق 2011 وشعبنا ينتظر خطوات عملية لتعزيز صموده

أكد المتحدث باسم ​حركة حماس​ عبد اللطيف القانوع، أن "حماس ملتزمة باتفاق 2011 وأي خطوات لتنفيذه لا تبدأ برفع العقوبات عن غزة وتعزيز الشراكة الوطنية هي خطوات خارج الإجماع الوطني والمطلب الشعبي ولن يُكتب لها النجاح في تحقيق المصالحة"، مشيرا الى أن "شعبنا ينتظر خطوات عملية لتعزيز صموده والفصائل تتطلع لعقد مجلس وطني توحيدي لمواجهة التحديات الراهنة".

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