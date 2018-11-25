تقي الدين: سوريا دولة شقيقة وصديقة رضي البعض ام لم يرض

أكد "رئيس حزب الوفاق الوطني" بلال تقي الدين "أننا نريد أن نلفت إنتباه البعض من أصابهم خلل التمييز في إستخدام مفردة إحتلال في وصف لمرحلة الوجود السوري وعلينا أن نفرق بين الشقيق والعدو".
ولفت إلى أنه "يجب التوقف عن هذا التعاطي بهذا الأسلوب مشيراً إلى الواقع الجغرافي والاستراتيجي ولا نستطيع أن نفصل نفسنا عن سوريا ،ونحن نعتبر سوريا دولة شقيقة وصديقة ولها وزنها في العالم العربي رضي البعض أم لم يرضى"، متسائلا: "اليست سوريا دولة شقيقة وتربطنا بها اتفاقيات تعاون معقودة بين لبنان وسوريا".
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