حادث تصادم بين مركبتين آخر جسر انطلياس والاضرار مادية

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "وقوع ​حادث تصادم​ بين مركبتين آخر ​جسر انطلياس​"، مشيرةً إلى أن "الاضرار مادية و​حركة المرور​ كثيفة".

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