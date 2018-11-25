احتفال عند بركة النقار المتاخمة للسياج الحدودي بمناسة عيد الاستقلال

رعى قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ ممثلا بالعقيد خالد الخطيب الاحتفال الذي دعت إليه ​هيئة أبناء العرقوب​ عند بركة النقار المتاخمة للسياج الحدودي عند ​مزارع شبعا​ حيث تم رفع ​العلم اللبناني​ على سارية في ​حديقة​ الارز هناك.

من جهته، اعتبر رئيس ابناء هيئة العرقوب ​محمد حمدان​ أن "الاستقلال هو ثمرة مسار طويل من النضال رفضا للاحتلال كما قالها العماد جوزيف عون وهو يحمل في معناه القيم الوطنية والتضحية والنضال وليس مجرد يوم نحتفل به وأنه تاريخ من البطولات و المحطات الخالدة والتضحيات".

من جهته، اعتبر جوزيف الغريب ممثلا النائب ​أنور الخليل​ كلته أن "الاحتفال ب​عيد الاستقلال​ على ارض غالية علينا جميعا عند مشارف مزارع شبعا وتلال ​كفرشوبا​ المحتلة، هذا الجرح النازف الذي لن يندمر إلا بتحريرها الكامل ليعود الاستقلال بحينها كاملا".

كما وكانت كلمات لكل من رئيس ​اتحاد بلديات العرقوب​ ​محمد صعب​ ومختارة ​راشيا الفخار​ سوزان متري الذين اكدا دعم ​الجيش اللبناني​.