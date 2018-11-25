ترسيم الأنبا ماركوس أسقفا على دمياط وكفرالشيخ والبراري ودير القديسة دميانة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

اختار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا ماركوس، أسقفًا على دمياط وكفرالشيخ والبراري ودير القديسة دميانة ببراري بلقاس، خلفًا للأنبا بيشوي، الذي وافته المنية الشهر الماضي إثر وعكة صحية مفاجئة.

ورسم الأنبا ماركوس، في حفل كبير حضرة الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، وعدد من الأساقفة والكهنة.

ودخل ماركوس دير الشهيد العظيم مارمينا في مريوط، ونال الرهبنة عام 1997 وصار أسقفًا عام 2014، وخدم في القاهرة بحدائق القبة، واختاره مجمع كهنة كفرالشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة.