محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
اختار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا ماركوس، أسقفًا على دمياط وكفرالشيخ والبراري ودير القديسة دميانة ببراري بلقاس، خلفًا للأنبا بيشوي، الذي وافته المنية الشهر الماضي إثر وعكة صحية مفاجئة.
ورسم الأنبا ماركوس، في حفل كبير حضرة الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، وعدد من الأساقفة والكهنة.
ودخل ماركوس دير الشهيد العظيم مارمينا في مريوط، ونال الرهبنة عام 1997 وصار أسقفًا عام 2014، وخدم في القاهرة بحدائق القبة، واختاره مجمع كهنة كفرالشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة.
شكرا لقرائتكم خبر عن ترسيم الأنبا ماركوس أسقفا على دمياط وكفرالشيخ والبراري ودير القديسة دميانة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .