إخماد حريق في شقة بالهرم دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، حريقا شبَّ داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم دون إصابات.

فور ورود بلاغ من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة من شقة في عقار سكني بشارع ضياء، دفع اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء.

وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، ونفذوا عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق.

انتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.