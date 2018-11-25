إنقاذ شخصين سقطت بهما سيارة في ترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: نجح رجال الإنقاذ النهري بالجيزة في إنقاذ شخصين من الموت غرقا عقب انقلاب سيارة كانت تقلهما بترعة المريوطية بمركز أبو النمرس. تلقى العقيد أحمد نجم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية. ودفع اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ والضفادع البشرية، وتم إنقاذ قائد السيارة ومرافقه ونقلهما إلى المستشفى للعلاج، ورفع السيارة من المياه بواسطة الونش. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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