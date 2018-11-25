مصدر بـ"السكك الحديدية" ينفي زيادة أسعار تذاكر القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن ما تردد بشأن رفع سعر تذكرة القطارات خلال الفترة المقبلة، غير صحيح.

وقال مصدر مسئول بالهيئة، إن الهيئة لم تقدم أي مقترحات في الوقت الحالي بخصوص تحريك سعر تذكرة القطارات، مؤكدا تقديم مقترحات الزيادة منذ ما يقارب العام وتم رفضها من قبل المسئولين.

وأوضح المصدر لمصراوي، الأحد، عدم وجود أي زيادات حالياً، ولم تخاطبهم وزارة النقل رسميا بخصوص هذا الشأن.

وعن تصريحات المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بشأن زيادة رسم جنيهين، على أسعار التذاكر التى تتخطى قيمتها 100 جنيه، أفاد المصدر، أنها ليست زيادة، وغير مرتبطة بأسعار التذاكر، وإنما تسمى "معونة الشتاء"، والتي تُحصّل لصالح مرضى السل والدرن لمدة شهر واحد فقط، بتحصيل 25 قرشًا على ركاب القطارات المميزة، و50 قرشًا على ركاب القطارات المكيفة، من شباك التذاكر فقط خلال شهر ديسمبر ضمن الأعمال الخيرية، وهذا الإجراء قديم ومتبع منذ أكثر من 40 عاما، ويذهب لصالح صندوق مكافحة تلك الأمراض.

كان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن هناك مقترحًا بزيادة 2 جنيهين رسمًا، على أسعار تذاكر السكك الحديدية التي تتخطى 100 جنيه.

وأوضح متحدث "الوزراء"، في مداخلة هاتفية مساء أمس السبت، أن أسعار التذاكر العادية لن يتم زيادتها في الوقت الحالي، متوقعًا زيادتها 50 قرشًا.