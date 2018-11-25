عقوبات الاتحاد العربي تهدد المريخ

أصبح المريخ مهدداً بعقوبة مالية من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم، بسبب سلوك جماهيره في مباراة اتحاد العاصمة التي جرت الأربعاء الماضي وكسبها المريخ بأربعة أهداف لهدف، حيث قامت فئة من جماهير المريخ برمي الملعب بالحجارة وإصابة المهاجم خالد النعسان في رأسه بجانب بهد الهتافات ضد طاقم التحكيم السعودي الذي أدار المباراة بقيادة الدولي الخضير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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