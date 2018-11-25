بالفيديو.. الرئيس البشير يشهد زواج احد الجنوبيين ويخاطب العروس: (العريس دا لو مشى كدة ولا كدة بس كلميني)

شهد الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير مناسبة زواج احد أبناء دولة جنوب السودان والذي اعتبره الرئيس البشير أحد أبنائه وأن العلاقة بينه والعريس تعتبر ارتباط قديم وعلاقة قديمة.

وبحسب موقع النيلين فقد خاطب فخامة الرئيس الحضور قائلاً: العريس والعروس كل منهما ينتمي إلى قبيلة مختلفة لكن جمعهم الوطن الكبير وجمعهم حب يمثل نموذج لعلاقة بين أسرتين وعلاقة بين قبيلتين وعلاقة بين كل أهل السودان الموجودون معنا بالقاعة.

وتابع الرئيس حديثه الذي وجد إعجاب الحاضرين وعبروا عن ذلك بالتصفيق والزغاريد: نتمنى التوفيق للزوجين وأن تجمع بينهما المحبة وأن يمنحهم الله الذرية الصالحة.

وخاطب البشير في ختام حديثه العروس ممازحاً: (أنا بقول للعروس العريس دا لو لف كده ولا كده بس تبلغني).

ويذكر إلى أن الزواج حضره عدد كبير من المعازيم من أبناء السودان وتغنى فيه الفنان السوداني الكبير كمال ترباس.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)