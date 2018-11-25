المركز القومي للمعلومات: عقوبات جرائم المعلوماتية تصل إلى 15 عام

قال نائب المدير العام للمركز القومي للمعلومات م.سؤدد محمود ، أن ٨٠ % من جرائم المعلوماتية من خارج السودان والاختراقات التي تحدث للمواقع تأتي في شكل رسائل من خارج البلاد، مؤكدا أن قانون مكافحة جرائم المعلوماتية قانون صارم وقد تتجاوز فيه العقوبات ١٥عاما للسجن وهو جاء لتنظيم التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي وفي نفس الوقت يعتبر مكمل للقانون الجنائي وكثير من الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي تدخل فيه.

وأوضح محمود خلال سمنار جرائم المعلوماتية للعام ٢٠١٨ الذي نظمه صباح اليوم “الأحد” الاتحاد الوطني للشباب السوداني”المؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات” بالتعاون مع المركز القومي للمعلومات ان جرائم المعلوماتية لها مستويات مختلفة جرائم يقع فيها الشباب اقترحنا عقوبات مرنة والجرائم المقصودة لتدمير الشخصية ونشر المعلومات الكاذبة، لابد ان تجد العقوبة الصارمة.

وأشار محمود أن السمنار يأتي ضمن أسبوع ملتقى معلومات الولايات المقام بولاية الخرطوم هذه الأيام.

من جانبه اكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشباب السوداني الفاتح عبادي يسعى الاتحاد لتهيئة الأجواء عبر الورش والسمنارات على مستوى الولايات وان يدرك كل من يتعامل مع الوسائط يمتلك معلومات القانون خاصة الشباب ليخرج مجتمع مثقف واعي بقانون الجرائم حتى لا يقع في الأخطاء، مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني للشباب عبر المؤسسة الشبابية يريد إلقاء الضوء على الجرائم عبر الوسائط التي أصبحت جزء من حياة الناس.

وأضاف “لذا اردنا أن يكون لنا دور في تثقيف الشباب وتمليك معلومات القانون لمن لا يعلمونه من الشباب والفئات الأخرى.

وأكد م.عبد المنعم عبد الحافظ الخبير في جرائم المعلوماتية أن شبكات تستغل الوسائط لنشر الأخبار المؤثرة في الأمن ، مشيرا إلى أن اكبر الجرائم لدى شبكة المعلوماتية التي تؤثر في الطمأنينة العامة وتمتد الجريمة إلى انتهاك الخصوصية والابتزاز والتهديد وجرائم الآداب والعرض التي تؤثر على الأطفال دون أن تستغرق مسافة أو زمن طويل في الانتشار ويتم ذلك من خلال برمجيات وفك الشفرات واختراق المواقع وبث الرسائل الضارة تشكل محتوى الجريمة.

من جانبه اكد المهندس حامد عبد الله محمود مدير المؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات، الذي قدم تقرير ورش جرائم المعلوماتية.

وقال محمود ان المؤسسة نظمت ٩سمنارات بهدف رفع الوعي التقني للشباب بكليات التقانة والجامعات المختلفة في كل من ولايات القضارف والنيل الأزرق وولاية كسلا وجنوب دارفور وغرب دارفور وشمال كردفان.

وأضاف وجدت حضور رسمي من حكومات الولايات والشباب بمختلف اتجاهاتهم”، وسوف تستكمل السمنارات في بقية ولايات البلاد خلال العام القادم ليكون كل شاب سوداني ملم بتقانة المعلومات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)