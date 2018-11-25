كشفت جولة بالسوق المركزي شمبات عن انخفاض أسعار الطماطم من 70 جنيهاً الى 30 جنيهاً للكيلو والصفيحة بـ450 جنيهاً ليوم أمس السبت والعجور الجوال بـ100 جنيه والقطعة الواحدة الصغيرة 5 جنيهات والمتوسطة 10 جنيهات والكبيرة 15 جنيهاً وجوال الباذنجان بـ250 جنيهاً والكيلو بـ20 جنيهاً والبطاطس والكيلو بـ30 جنيهاً . وبحسب صحيفة الإنتباهة كشفت ذات الجولة أن البامية 60 جنيهاً للكيلو والقرع الصغيرة 50 جنيهاً والكبيرة 100 جنيه وربع البصل 200 والكوسا الكيس العبوة 100 جنيه والخضرة الربطة 100 والجرجير الربطة الواحدة بـ40 جنيهاً والرجلة الربطة 50 جنيهاً والليمون 100 حبة بـ80 جنيهاً والبامبي الكيلو 25 جنيهاً والشطة الخضراء بـ30 جنيهاً . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الطماطم وارتفاع البامية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .