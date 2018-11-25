تعاون فلسطيني تركي عنوانه المرأة

الخليج 365 | فريق التحرير

وقّعت وزيرة وزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا، مع وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة التركية زهراء زمرد سلجوق، يوم أمس السبت، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال تمكين المرأة.

وعقدت الوزيرتان اجتماعًا ثنائيًا على هامش مشاركتهما في القمة الدولية الثالثة للمرأة والعدل، المنعقدة في مدينة اسطنبول، والتي انطلقت الجمعة، وعقب الاجتماع أعلنت سلجوق أنّها وقعت مع الآغا مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال تمكين المرأة.

وأعربت الوزيرة الآغا عن أملها في أن تعود المذكرة على المرأة الفلسطينية والتركية بالكثير، وتساهم بمعالجة الكثير من الأمور".

وقالت سلجوق: "نهدف من خلال مذكرة التفاهم إلى التعاون بين الوزارتين في مجالات مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز وضعها ومستوى تعليمها، ومنع العنف ضدها".