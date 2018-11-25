شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان تؤجل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بسبب غياب ممثلين الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحمادى الحصى، بشأن عدم ضم أو تطوير ترعة الإصلاح الزراعى بمركز كفر البطيخ - محافظة دمياط، وذلك لحين حضور رئيس مصلحة الرى.

ومن جانبه انتقد النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، الحكومة بسبب عدم الاهتمام بالرد على طلبات الإحاطة وجاهزية المسئولين للرد عليها أمام البرلمان.

وشهد الاجتماع، أزمة بين أعضاء اللجنة، وممثل وزارة الرى، بسبب عدم اقتناع الأعضاء بردوده على طلب الإحاطة، مؤكدين على أنه غير ملم بالموضوع، مشددين على ضرورة حضور ممثل عن الحكومة معه كافة التفاصيل المتعلقة بطلب الإحاطة محل النقاش.