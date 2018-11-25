شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تؤجل غلق مسجد لانتظار "الآثار" وتوصى بضم 95 مسجدا لشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة الأزهرى، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بشأن غلق مسجد عز الرجال فى شارع البورصة بطنطا منذ عام 2016، لوجود تصدع به مما يهدد الأرواح والمبانى المجاورة له، إلا أن ممثلى وزارة الآثار تغيبوا عن حضور الاجتماع، وأجلت اللجنة الطلب لمعرفة مقايسة الآثار.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سلامه الرقيعى، بشأن عدم استكمال إجراءات تعيين عدد من المتقدمين لمسابقة وزارة الأوقاف رقم (1) لسنة 2015 المعلن عنها بالوسائل المختلفة فى 13 يناير 2015 لوظيفة عمال المساجد بالدرجة الخامسة والسادسة خدمات معاونة "محافظة شمال سيناء"، وأوصت اللجنة فى هذا الصدد بالنظر فى ضم 95 مسجدا بالعاملين فيها دعما لمحافظة شمال سيناء نظرا لخصوصية المحافظة.