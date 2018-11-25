شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن البرلمان" تستعد لزيارة الوادى الجديد لبحث تعويض متضررى حريق الراشدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، على أن الحكومة لم تقصر أثناء مواجهة حريق قرية الراشدة، موضحًا أن هناك إجراءات احترازية تجنبا لتكرار الازمة مستقبلا، لافتًا إلى أنه علم علم بكل كبيرة وصغيرة بالمحافظة.

ومن جانها قالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم بزيارة لمحافظة الوادى الجديد فى شهر يناير المقبل، وتحديدا لقرية الراشدة وهى الفترة التى اعلنت عنها وزارة الزراعة تعويض المتضررين من المواطنين أصحاب النخيل الذى التهمته النيران بالقرية إذا لم يزهر فى هذا الشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم، فى حضرو اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد لمناقشة طلب إحاطة بشأن عدم صرف تعويضات للمتضررين من حريق قرية الراشدة.

وأكد الزملوط، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، أنه على استعداد لتعويض المتضررين غير القادرلاين من المواطنين بداية من هذه اللحظة، وأنه يسعى ان تكون المحافظة جاذبة للسكان وهذا ما تقوم به مؤسسات الدولة حاليا، لافتا إلى بناء 240 منزل لغير القادلارين مجهزة للحياة على أعلى مستوى.