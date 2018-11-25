أول خطوة عملية من ماكرون ردا على احتجاجات السترات الصفراء

رحيم يسري

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدعم سياسته فيما يتعلق بقضايا المناخ ومواجهة احتجاجات "السترات الصفراء"، الرافضة لسياسة الحكومة الفرنسية، خاصة بعد إقرار ضريبة على الوقود لتشجيع الناس على الانتقال إلى وسائل نقل أكثر ملاءمة للبيئة.

وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن ماكرون سيعلن، الثلاثاء، عن إنشاء "المجلس الأعلى للمناخ"، الذي يتألف من عدد كبير من الخبراء وتحت إشراف رئيس الحكومة إدوارد فيليب، وذلك لتخفيف حدة التوتر حول سياسة الحكومة تجاه الطاقة والضرائب المترتبة عليها.

وأشارت نقلا عن مصدر...