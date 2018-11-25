محمد الحجار: "حزب الله" يريد تعطيل الحكومة لأن هناك رغبة ايرانية بذلك

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ إلى أن "​حزب الله​" هو من يعطل تشكيل ​الحكومة​ والمواقف المعلنة تتعارض مع ما يجري أي أنالحزب يقول أنه متمسك برئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ولكنه مصر على تويرزم أحد النواب ​السنة​ الستة المستقلين"، مشيراً إلى أن "حزب الله" كان يقول أنه يسهل ​تشكيل الحكومة​ ولكن بعج ذلك تفاجأ الجميع حتى حلفائه بالتعطيل بعدما كانت جالهزة للاعلان عنها في 29 الشهر الماضي".

وفي حديث إذاعي، سأل الحجار: "هل "حزب الله" وموقفه المعلن بأنه متمسك بالحريري كرئيس الحكومة، يعكس حقيقة موقفه او لا؟ هذا ما نتخوف منه، فهو عطل تأليف الحكومة"، معتبراً أن "المناسب اليوم هو أن تتوجه اصابع الاتهام نحو المعطل وأن يتم الضغط عليه والقول له أن يوقف هذا التعطيل".

وأشار إلى أن "حزب الله" يريد تعطيل الحكومة لأن هناك رغبة ايرانية وتوجيهات ايرانية بالامساك بالورقة اللبنانية"، لافتاً إلى أن "حزب الله" كرس نفسه اداة في يد المشروع الايراني في المنطقة من دون الاخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية اللبنانية".