قوى الامن: توقيف شخص لقيامه بنقل المخدرات من البقاع الى عاليه بغية ترويجها

أفادت المديرية الامة ل​قوى الامن الداخلي​ بأنه "توافرت معلومات ل​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي عن قيام اشخاص بنقل ​المخدرات​ بغية ترويجها وتوزيعها ضمن ​محافظة جبل لبنان​ وبتاريخ 24/11/2018 ، كمنت قوة من هذه الشعبة للمشتبه به في بلدة ​كفرمتى​ ​قضاء عاليه​، وتمكنت من توقيفه على متن ​سيارة​ نوع "كيا" لون جردوني، ويدعى ع. ي. من مواليد عام 1994، لبناني الجنسية وضبطت بحوزته144 مغلفا يحتوي على /26/ كلغ من مادة ​حشيشة الكيف​ و/468/ حبة ​كبتاغون​ وبالتحقيق معه، اعترف انه يقوم بنقل المخدرات من ​البقاع​ الى عالية لصالح شخص يدعى ع. ش. لقاء بدل مالي والتحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".

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