داخلية فرنسا: توقيف 130 شخصا من المشاركين في تظاهرات "السترات الصفراء"

أعلنت ​وزارة الداخلية الفرنسية​، عن توقيف 130 شخصا من المشاركين في تظاهرات حركة "السترات الصفراء" التي اجتاحت المدن الفرنسية، احتجاجا على سياسات الرئيس ​إيمانويل ماكرون​، وزيادة الرسوم على ​المحروقات​.

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