ماكرون: بريكست يدل على أن الاتحاد الأوروبي يحتاج لإعادة تأسيس

اعتبر الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ أن ​بريكست​ يشكل دليلا على أن ​الاتحاد الأوروبي​ بحاجة إلى "إعادة تأسيس"، لدى وصوله إلى ​بروكسل​ للمشاركة في قمة أوروبية يفترض ان تصادق على اتفاق ينظم خروج ​بريطانيا​ من التكتل.

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