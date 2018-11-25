قضت ​محكمة النقض المصرية​ بتثبيت حكم الإعدام لـ10 مدانين بقضية اغتيال ​النائب العام المصري​ ​هشام بركات​، وذلك بعد أن ردّت في نيسان الماضي طعنا قدمه المدانون بهذه القضية. واغتيل المستشار هشام بركات، إثر ​تفجير​ استهدف موكبه في منطقة مصر الجديدة في ​القاهرة​ في حزيران 2015، ووجهت للموقوفين تهم ارتكاب ​جرائم القتل​ العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية و"قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.

شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة النقض المصرية تثبت حكم الاعدام بحق قاتلي النائب العام المصري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .