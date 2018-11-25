قيادي يمني: جهات معينة استطاعت تحديد مكان قبر صالح بصنعاء

زعم قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي تزعمه الرئيس اليمني الراحل ​علي عبد الله صالح​، بأن "جهات معينة استطاعت تحديد مكان قبر صالح في العاصمة اليمنية ​صنعاء​". ولفت القيادي طاهر حزام في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى إن "صالح الذي قتل على أيدي ​الحوثيين​ العام الماضي، "دفن خلف مستشفى عسكري في صنعاء"، مشيرا إلى أن "الدفن تم بحضور يحيى ​الراعي​ رئيس مجلس النواب وآخرين، بعد رفض السفير ​أحمد علي عبد الله صالح​ نجل الشهيد دفنه في مقبرة حصن عفاش بسنحان دون ذكر تاريخ الدفن".

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