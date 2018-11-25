الحريري عن الملف الحكومي: متأكد أننا في آخر المطاف سنصل الى حل

لفت رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، في كلمة له من بيت الوسط الى أن "والدي كان يقول "الوطن ليس فندق، الوطن هو وطن، و​لبنان​ للجميع" لذلك عليه حمايته من ​الفساد​ والهدر و​المخدرات​"، مشيرا الى أن "هناك تحديات ولكن نبقى جميعا لبنانيين ويجب علينا أن نكافح من أجل بلدنا".

وعن ملف تشكيل الحكومة، قال الحريري، "متأكد أننا في آخر المطاف سنصل الى حل في الملف الحكومي، و​الدستور​ هو الذي يجمعنا وهناك أمور قليلة تخلفنا ويجب أن نركز على الامور التي تجمعنا".