محافظ الوادي الجديد: 2% نسبة البطالة بالمحافظة ونمتلك أكبر شبكة طرق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:

كشف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن نسبة البطالة لا تزيد في المحافظة عن 2 %، مشيرا إلى أن المحافظة بها العديد من المشروعات الصغيرة للإنتاج الحيواني.

جاء ذلك خلال حضوره اجتماع لجنة التضامن والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب، الأحد؛ لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن حريق قرية الراشدة بالوادي الجديد وعدم صرف التعويضات المناسبة للمتضررين.

وأكد أن أغلب المساحات المستهدفة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان في الوادي الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء أكبر مجمع فوسفات، ومصنع لتدوير مخلفات النخيل.

وأعلن المحافظ عن خطة طموحة لجذب الاستثمارات سيعرضها على الحكومة لإنشاء مصنع لتدوير مخلفات النخيل لمنع تكرار الحرائق بمزارع النخيل، كما حدث في قرية المراشدة.

وأوضح أن المحافظة تزرع فقط نصف الأراضي المتاحة رغم أنها كانت سلة غلال مصر ونطمح لمضاعفة معدلات الإنتاج، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك ٢ مليون نخلة وأن متوسط سعر كيلو البلح ما بين 25 إلى 15 جنيها بخلاف الأنواع الفاخرة، كما تنتج المحافظة 370 ألف طن بطاطس للتصدير، و40 ألف طن قمح نستهلك منها ٥٠ ألف طن فقط ونوفر للدولة ٤٠٠ ألف طن؛ ونطمح إلى أن يصل الإنتاج إلى مليون طن سنويا.

وأكد أن الوادي الجديد تمتلك أكبر شبكة طرق، مشيرا إلى وجود عوامل جذب للاستثمارات وسيتم عرض الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تدارس الأمر مع الحكومة.