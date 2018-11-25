وزير الاتصالات: التكنولوجيا أصبحت البنية الأساسية للاقتصاد العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر وأحمد الصعيدي:

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن التكنولوجيا أصبحت البنية الأساسية للاقتصاد العالمي، والتنمية الشاملة، والتي لن تحدث إلا بالعمل على محورين أساسيين هما التحول الرقمي وبناء الإنسان.

وأضاف طلعت، خلال كلمته بافتتاح فعاليات الدورة 22 للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات، الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الوزارة تعمل على بناء كوادر مدربة ومتخصصة في التكنولوجيات الحديثة فضلا عن انطلاق أكاديمية رقمية باللغة العربية توفر تدريبًا مجانيًا للشباب بمصر والعالم العربي.

وأكد وزير الاتصالات، أن هذا المشروع يأتي؛ سعيًا لجذب الاستثمارات العالمية وتنمية المناطق التكنولوجية، موضحًا، تنفيذ عدد ضخم من المشروعات مثل إقامة 8 مجتمعات للإبداع التكنولوجي في الجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والبدء في تنفيذ مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة، والتي تضم مراكز بحث وتطوير متخصصة.

وأوضح طلعت، العمل على إنشاء مشروع منصة رقمية للمحتوى الثقافي المصري بالتعاون مع وزارة الثقافة والأثار، وجميع الجهات المعنية لتكون سبيلًا لبناء الإنسان المصري.