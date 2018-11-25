الجيزة: تطوير و تجميل شارع النيل بالدقي والعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

واصلت محافظة الجيزة أعمال تطوير وتجميل الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة، وإزالة أي إشغالات أو معوقات منها.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه تم الدفع بمجموعات عمل لتطوير وتجميل شارع النيل الواقع بنطاق أحياء الدقي والعجوزة لما له من أهمية كبيرة حيث يشهد الشارع كثافات مرورية كبيرة علي مدار اليوم.

وأشار راشد في بيان اليوم الأحد، إلى أنه تم رفع كفاءة النظافة بطول الشارع وبميدان الجلاء ودهان البلدورات وزراعة الجزيرة الوسطي بالأشجار والنباتات لإضفاء لمسه جمالية علي الشكل العام للشارع.

وأوضح أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل انتهت بالتعاون مع مدينة الجيزة وأحياء الدقي والعجوزة من صيانة كل أعمدة الأنارة وسلات القمامة الموجودة والتأكد من كفاءتها.

وأشار محافظ الجيزة إلى تخصيص دوريات نظافة ثابتة للمرور علي مدار اليوم بالشارع للوصول الي المستوي المرجو للمواطنين.