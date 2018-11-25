أسعار الذهب تستقر في مصر خلال تعاملات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات، اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها، أمس السبت.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 612 جنيهًا وهو نفس سعر أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 524.6 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 699.4 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 4896 جنيهًا.

وأرجع نادي نجيب استقرار أسعار الذهب إلى العطلة الأسبوعية في البورصات العالمية للذهب، يومي السبت والأحد.