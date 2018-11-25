الجيزة: ضبط 3 سيارات ألقت مخلفات هدم بالطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط 3 سيارات نقل كبيرة تقوم بإلقاء أطنان من مخلفات الهدم والرتش بعدد من الطرق والمحاور المرورية الهامة، وذلك بواسطة الأكمنة الثابتة والمتحركة التي تنظمها.

وقالت المحافظة في بيان اليوم الأحد، إن هيئة النظافة والتجميل تمكنت من ضبط السيارات من أمام سنترال صفط اللبن، وشارع المصرف بحي بولاق الدكرور، وشارع ترسا بحي العمرانية وكادت ان تسبب إعاقة مرورية بالمناطق المذكورة.

وقال اللواء علاء بدران السكرتير المساعد للمحافظة، إنه تم التحفظ على السيارات التي تم ضبطها، مشيراً إلى أنه لم يتم الإفراج عنها إلا بعد سداد قائد السيارة الغرامة المقررة طبقا لقرار المحافظة والتي تم مضاعفتها لتصبح 10 آلاف جنيه كخطوة رادعة للمخالفين وهي قيمة إعاده الشيء لأصله.

وأوضح أنه يتم تنظيم أكمنة فى العديد من المناطق يوميًا لضبط أية سيارات مخالفة تلقى مخلفات الهدم والرتش مشيرًا الى أنه تم تخصيص رقم 114 للإبلاغ عن شكاوى إلقاء مخلفات الرتش والهدم.