"طاقة النواب" ترجيء مناقشة تراجع "البترول" عن تطبيق الكارت الذكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:

أرجأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب عصام بركات، استكمال نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد فؤاد محروس، بشأن تراجع وزارة البترول عن تطبيق استخدام الكارت الذكي، لحين حضور 4 وزراء بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع لاحق.

جاء ذلك بناء على اقتراح النائب صلاح عيسى، بإرجاء مناقشة طلب الإحاطة حول الكارت الذكى للبنزين، لجلسة تالية، لحين حضور 4 وزراء وهم وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي؛ لأهمية طلب الإحاطة وخطورته على حد قوله.