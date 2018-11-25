الصحة: مصرع 5 مواطنين وإصابة 4 في حادث غرق معدية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، مصرع 5 مواطنين وإصابة 4 آخرين في حادث غرق معدية في النيل تنقل مواطنين بين قريتي الشهداء بمحافظة المنوفية وقرية كوم شريك بمحافظة البحيرة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة إلى مشرحة مستشفى الشهداء، فيما تم نقل مصاب إلى مستشفى كوم حمادة وهي سيدة تعاني من صدمة عصبية، و3 من المصابين تم نقلهم إلى الوحدة الصحية بشتاني يعانوا جميعهم من إغماءات، وحالتهم جميعهم مستقرة تمامًا.

يذكر أن المعدية كانت تقل 23 مواطناً.​