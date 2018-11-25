التحقيقات في كمين العياط: سيارة تصدم الضابطين أثناء انشغالهما بفحص السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

انتهى فريق من النيابة، فجر اليوم الأحد، من إجراء المعاينة التصويرية لمكان واقعة استشهاد ضابطين، أثناء تأديتهما عملهما بكمين أمني بالطريق الإقليمي بالعياط.

واستمعت نيابة العياط، برئاسة المستشار أحمد الفقي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات العياط والصف، لأقوال أفراد الكمين، كما صرحت بدفن الضابطين؛ وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ومازالت التحقيقات مستمرة.

كشفت تحقيقات النيابة أن الضابطين هما: النقيب جمال صلاح رئيس نقطة كفر عمار بمنطقة العياط، والملازم أول عمر مجدي ضابط بفرقة مباحث البدرشين والعياط، موضحة أنهما أثناء وقوفهما في الكمين بالطريق الإقليمي في تمام الساعة الثانية فجر اليوم، استوقفا سيارة ملاكي لفحص أوراقها.

تابعت التحقيقات أن القوة بالكمين فوجئت بسيارة نقل تسير بسرعة جنونية، أثناء انشغال الضابطين بفحص أوراق السيارة، واقتحمت الكمين ما أسفر عن استشهاد ضابطين، وإصابة اثنين مدنيين "أصحاب السيارة المتوقفة"، مشيرة إلى أن الكمين وضع منذ فترة طويلة لفحص الرخص المشتبه بها، والتفتيش عن المخدرات.

أضافت التحقيقات أن أفراد الكمين انطلقوا خلف السائق وتمكنوا من ضبطه، وتم تسليمه لمباحث العياط والتي حررت محضر بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

