القوى العاملة: نتابع حادث مقتل مصري داخل مزرعة بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

تلقى محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض في المملكة العربية السعودية، بشأن حادث مقتل المواطن المصري "بغدادي ناجي عبد الرؤوف بغدادي" بمحافظة رماح شمال شرق العاصمة الرياض.

وذكر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة -في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد- أن القنصلية تتابع من أمس السبت الحادث، وأشار الملحق العمالي بالقنصلية ياسر غازي إلى أن القنصلية أوفدت وفدًا إلى المحافظة للالتقاء بالمسئولين الأمنيين والتعرف على ملابسات الحادث، والجهود الجارية من قبل السلطات للقبض على الجناة.

وأعربت القنصلية عن خالص تعازيها لأسرة المرحوم ولأبناء الجالية المصرية، مؤكدة عزمها على ضمان اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحفاظ على جميع حقوق المتوفي، فضلا عن تقديم كل قد ما يلزم من دعم ومساندة في هذا الصدد.

وقال هيثم سعد الدين، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوي العاملة بمجرد علمه بالحادث أصدر تعليمات فورية للمكتب بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل، حيث إنه قتل في أثناء عمله بحراسته لإحدى المزارع التي يعمل بها وتبعد عن مدينة الرياض مسافة 60 كيلومترًا، فضلاً عن التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة بمتابعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن.

وأوضح أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط ويبلغ من العمر 24 عامًا، وأنه تم نقله إلى أحد المستشفيات العامة بالرياض تمهيدا لنقله إلى مستشفى الشميسى للعرض على الطب الشرعي لتحديد كيفية القتل والأداة المستخدمة، كما أفاد بوجود أقرباء للمجنى عليه بالمستشفى، وتم بإبلاغهم خالص عزاء الوزير والوزارة وأسرة السفارة لأسرة المتوفي وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

ويتابع المكتب العمالي عن كثب تعليمات وزير القوى العاملة فيما يتعلق بحقوق المتوفي لدى جهة عمله وإيصالها لذويه.