السماح لمدير مكتب شداد بمزاولة نشاطه وتجميد قرار إيقاف راتبه

عقد مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم جلسته الثانية من اجتماعه الدوري رقم (10)، عند الساعة الواحدة من ظهر السبت 24 نوفمبر 2018م، برئاسة البروفسير كمال شداد رئيس مجلس الإدارة في حضور نوابه وأعضاء المجلس واستمر الاجتماع حتى الساعة الثامنة مساءً متخذاً عدداً من القرارات، وأجاز المجلس لائحة الدوري العام المؤهل للدوري الممتاز في الموسم الانتقالي 2018/2019، كما أجاز المجلس لائحة لجنة الانضباط، وحسم اجتماع المجلس الجدل حول رعاية سوداني لمسابقة الدوري الممتاز، كما تم تكوين لجنة تحقيق برئاسة الدكتور عبد العزيز سعد الله عضو مجلس الإدارة – نائب رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة – والأستاذ رمزي يحيى عضو مجلس الإدارة – نائب رئيس لجنة المسابقات – والدكتور أمين حلمي المدير المالي بالاتحاد، والأستاذ عبد الملك المراجع الداخلي، للتقصي في قضية الأستاذ أمير محمد خير مدير مكتب رئيس الاتحاد والمدير التنفيذي للمنتخبات، فيما نسب إليه، وإلغاء قرار إيقافه عن مزاولة مهامه، وتجميد راتبه، ليزاول عمله إلى حين فراغ اللجنة من مهمتها.

وتلقى المجلس بحسب صحيفة الصدى تنويراً حول سير إجراءات وقرارات محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، حول الاستئناف المقدم من نادي المريخ الخرطوم ضد قرار لجنة الاستئنافات في شكواه بمباراة المريخ الفاشر في الدوري الممتاز بموسم 2018 ولم يقدم الاتحاد أي توضيح في نشرته الإعلامية حول القضية، ووضع الاتحاد قضية المريخ وتصعيد شكواه إلى (كاس) برغم أن رئيس الاتحاد الدكتور كمال شداد وفي تصريحات له أمس الأول أشار إلى أن اتحاده لم يعين محكماً له لأن القضية ليست بالأهمية والخطورة التي تتطلب من الاتحاد تعيين محكم ليترافع عنه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)