مشجع مريخ غاضب يحاول الاعتداء على الزولفاني

حاول مشجع مريخ غاضب الاعتداء على المدرب التونسي يامن الزلفاني بعد أن انتهت المبارة بالتعادل بين الفريقين بحسب صحيفة الصدى وتم منعة بواسطة أمن الملاعب وقوات الشرطة المتواجدة في الإستاد . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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