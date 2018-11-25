المريخ يسخر من خبر شطب طلبيه في كأس

سخر مصدر مسئول في مجلس إدارة نادي المريخ من الخبر الذي أورده الاتحاد العام نشرته الإعلامية حول إقدام محكمة التحطيم الرياضي على شطب طلبين قدمهما النادي مع شكواه لكاس .
وقال المصدر إن تنفيذ الطلب الأول كان مرتبطاً في الأصل بموافقة الاتحاد عليه ، ويتعلق بتسريع الإجراءات ، وان الاتحاد لم يرد أصلاً عليه أصلاً ، بعد أن أمهلته المحكمة يومين فقط للرد ، واعتبرت عدم الرد رفضاً لتسريع الإجراءات وقد حدث ذلك يوم 13 الماضي ، أما الطلب الثاني ، والقاضي بتأجيل إجراءات الدوري الجديد فهو مرتبط بالطلب الأول ، ونفى المصدر تلقي المريخ لأي خطاب من كاس .
وقال السبت إجازة في أوروبا ، وكاس لا تعمل فيه بحسب صحيفة الصدى ، وهي ملتزمة بإرسال ككل المخاطبات للطرفين ، ولم يصلنا منها أي خطاب .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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