شداد يتوعد بالعقوبات .. الهلال يفلت من شكوى مريخ الفاشر

أفلت فريق الهلال ، من شكوى كانت كفيلة أن تفسد الانطلاقة القوية للأزرق في مسابقة الممتاز ، والعودة بالانتصار من الفاشر على حساب مريخ السلاطين ، حيث أقدم الهلال على كسر اللائحة التي أصدرها الاتحاد السوداني ، وفرض من خلالها عدة ضوابط وأبرزها المادة (6) التي تقرأ: يجب أن يشارك لاعب واحد على الأقل بالفريق تحت سن (21) سنة في المباراة وبحسب ما تم رصده فأن الهلال لم يشرك أي لاعب تحت سن 21 سنة ، لكنه بالمقابل لم يعد مهدداً بالعقوبة جراء هذا التصرف ، بالإشارة إلى عدم طعن مريخ الفاشر في قائمة الأزرق للمراقب قبل انطلاقة المباراة بحسب ما تتطلب إجراءات الشكوى في لائحة المسابقة ..

بدوره توعد الدكتور شداد كل الأندية التي تتجاوز إشراك لاعب تحت سن 21 بالعقوبة وفقدان نتيجة المباراة ، حال تم تقديم شكوى في هذا الاتجاه ، وقال شداد في تصريحات بحسب صحيفة الجوهرة مشاركة اللاعب تحت 21 سنه إلزامية في كل مباراة بالممتاز ، طالما كان النادي يملك في كشوفاته بطرف الاتحاد ، لاعب من هذه الفئة ، وأن الاتحاد لن يجامل في معاقبة كل نادي يتجاوز هذه المادة حال تلقيه شكوى من الفيق المنافس .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)