النعسان: صورتي في المدرجات سبب تألقي أمام الجزائر ..أمير وبكري قدما لي شارة القيادة

عبر لاعب المريخ خالد النعسان عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي قدمه في مباراة اتحاد الجزائر، وقال النعسان: وما أريد تأكيده هو أن المواجهة بالنسبة لي لم تكن سهلة .

وهي أول مباراة رسمية أخوضها مع الفريق عقب ما حدث في مواجهة القمة بأبوظبي، ودخلت الى الملعب بأحاسيس مختلفة لكن حدث الكثير من الأشياء التي جعلتني العب بدوافع قوية وأساهم في الانتصار الذي تحقق .

وبحسب صحيفة قوون قال النعسان: لقد أجتمع معي لاعبي الفريق الكبار أمير كمال، بكري المدينة، ورمضان عجب وأخطرني عجب أنني سأنال شارة القيادة في هذه المباراة، حقاً لقد كان أمراً مفاجئاً لي ، ورغم أنني رفضت الخطوة إلا إن رمضان عجب أكد لي بأن هذا هو قرار الكابتن ولابد أن أرتدي الشارة .. وكان ذلك أول دافع لتقديم مستوى فني متميز .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)