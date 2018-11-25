شداد يفاجئ الجميع ويطالب بفتح بلاغ في مواجهته وحميدتي

طلب رئيس الاتحاد السوداني من مدير مكتبه أمير محمد خير فتح بلاغ إشانة سمعة في مواجهته شخصياً ونصر الدين حميدتي ، وذلك أي أدلة أو مستندات ضد أمير محمد خير وقال شداد ، الذي تحدث لأعضاء مجلس إدارته في بداية الاجتماع أنه يقر بخطأ إيقاف أمير محمد خير حسن برقو الذي لم يقدم أي دليل إدانة ضد أمير ولم يقدم في تقريره معلومات مفيدة تؤكد اتهامات نصر الدين حميدتي أو تنفيها وقال شداد أن أمير محمد خير تعرض لإشانة سمعة لأكثر من أسبوع وتم إيقافه عن العمل دون أن تكون له القدرة على الدفاع عن نفسه قائلاً: أن من حق أمير أن يفتح بلاغاً في مواجهته ونصر الدين حميدتي .

وعلق حميدتي على حديث شداد قائلاً أن البلاغ يجب أن يكون في مواجهته لوحده ولا دخل لكمال شداد في الاتهام لأنه هو الذي وجه الاتهامات لأمير محمد خير ولكن شداد قاطعه بالقول انه يتحمل مسؤولية الاتهامات معه لأنه رئيس الاتحاد ولان حميدتي نائبه للشئون المالية وقدم الاتهامات بهذه الصفة وتدخل عضو المجلس الدكتور عبد العزيز سعد الله طالباً من المجلس أن يضع الإمور في نصابها وان يكون لجنة تقصي حقائق من المدير المالي والمراجع تحسم هذا الجدل تماماً لأنها الأقدر على ذلك وتمت الموافقة من المجلس الذي أضاف للجنة المحامي رمزي وعبد العزيز سعد الله نفسه على أن تقدم تقريرها في فترة أقاصاها اسبوع ..

وكان أمير محمد خير قد خضع للمساءلة من قبل حسن برقو بحسب صحيفة الجوهرة دون أن يواجه برقو باتهامات أو مستندات واضحة بينما أكدت الإدارة المالية على عدم وجود أي مخالفات مالية في مواجهة أمير فيما يختص بعهده المالية في شراء تذاكر المنتخب الوطني .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)